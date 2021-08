Aux petits soins de la forêt

Depuis vingt ans, une équipe de scientifiques veille sur l’état de santé de la forêt de Barbeau, en Seine-et-Marne. Chercheurs et ingénieurs analysent les échanges de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau entre la forêt et l’atmosphère. Objectif : cartographier l’impact et l’évolution du changement climatique sur cet écosystème.