Puits de carbone, une chance pour le climat

Intervenant(s) :

Valérie Masson Delmotte (CEA), Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE - CNRS / CEA / UVSQ / Université Paris Saclay / IPSL), co-présidente du groupe 1 du GIEC

Laurent Bopp (CNRS), océanographe au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD - CNRS / ENS Paris - Université PSL / École Polytechnique / Sorbonne Université / IPSL)

Jean-Pierre Gattuso (CNRS), océanographe au Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV - CNRS / Sorbone Université), auteur-coordinateur du GIEC

Julia Uitz (CNRS), Hervé Claustre (CNRS) et Lars Stemmann (Sorbonne Université, océanographes au Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV - CNRS / Sorbone Université),

Nathalie Leblond (CNRS), biogéochimiste à l'Institut de la mer de Villefranche (IMEV - CNRS / Sorbonne Université)

Pierre Barré (CNRS), biogéochimiste et Laure Coucémarianadin, agropédologue au Laboratoire de géologie de l'école normal supérieur (CNRS / ENS Paris)

François Baudon (Sorbonne Université), sédimentologue à l'Institut des sciences de la Terre Paris (ISTEP - CNRS / Sorbonne Université)

Cornelia Rumpel (CNRS), biogéochimiste et Marie-Liesse Aubertin, doctorante à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris (IEES - CNRS / Sorbonne Université / Université Paris Est Créteil Val de Marne / INRAE / IRD)