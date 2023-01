Le grand inventaire de la forêt guyanaise

Pour comprendre l'évolution de la forêt tropicale et son rôle dans le stockage du carbone, des scientifiques recensent régulièrement les arbres dans la réserve des Nouragues. Cette année, plus de 18 000 spécimens doivent ainsi être vérifiés. Mais encore faut-il se frayer un chemin à travers la végétation et éviter chutes, morsures et piqûres en tout genre...