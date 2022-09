Des antennes pour observer l'Univers

Situé à 2 500 mètres d'altitude sur le plateau de Bure, dans les Alpes, l'observatoire international Noema est le radiotélescope le plus puissant de l'hémisphère nord. Grâce aux données récoltées par ses douze antennes pointées dans la même direction, les astronomes peuvent notamment étudier les disques composés de gaz et de poussières qui précèdent à la naissance des étoiles et de leurs planètes.