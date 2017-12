Un voyage sonore par le corps

C’est une expérience sensorielle originale qui permet de transmettre de la musique et des récits sonores le long de nos os. Le dispositif LoSonnante, dédié au patrimoine et à la culture, est finaliste d’un prix de l’innovation organisé par le Salon des maires et des collectivités locales, qui se tenait du 21 au 23 novembre à Paris.

Et si, plutôt que d’ouvrir grand les oreilles, on posait simplement les coudes sur la table ? Un savoir enraciné dans un terroir remonte alors jusqu’à nous, des voix s’élèvent sans pourtant troubler le silence. Initialement mis au point par des étudiants du master Innovation et territoire (Iter) , en partenariat avec le Labex Item et le laboratoire Pacte , LoSonnante transmet tous types de documents sonores par conduction osseuse.



LoSonnante offre une autre approche de l’écoute, plus intimiste et personnelle. Ici, nul besoin d’enceintes pour propager des sons dans l’air jusqu’à ce qu’ils atteignent nos tympans. Des composants convertissent un signal électrique en vibrations pour le faire atterrir sur le support d’écoute. Avec cette technique, les ondes sont orientées par les os de l’auditeur jusqu’à son oreille interne. Il n’y a qu’à poser ses coudes sur la boîte LoSonnante, puis joindre ses mains sur les oreilles : on entend alors tout ce que diffuse cette surprenante boîte.

« La technologie était déjà connue, certaines prothèses auditives fonctionnent de la même manière, précise Sébastien de Pertat, chercheur associé au laboratoire Pacte. La nouveauté réside dans notre démarche de valorisation du territoire. »

Un dispositif testé en Isère

Le dispositif LoSonnante a en effet été mis au point en 2015 lors d’animations et d’ateliers pilotés par le master Iter et centrés sur le lac de Paladru, en Isère. Les visiteurs étaient invités à découvrir les histoires et les légendes associées à ce lac, ainsi que des témoignages d’habitants, de touristes et de passants. « LoSonnante offre une autre approche de l’écoute, plus intimiste et personnelle », s’enthousiasme Sébastien de Pertat.

L’utilisateur doit en effet s’asseoir et se mettre dans une posture presque méditative pour entendre les histoires de Paladru. Toute son attention est captée alors que les sons remontent directement au travers de son corps. « L’auditeur a besoin de trouver sa meilleure position d’écoute, détaille le chercheur associé, tout n’est pas donné comme avec un casque et chacun perçoit quelque chose de différent. »

Le système reste discret, avec un caisson de seulement 82 x 55 centimètres, et aucun son n’est audible de l’extérieur. Son utilisation ne gênerait donc pas les autres visiteurs, et laisse chacun explorer les lieux de la manière qu’il le souhaite.

Fort de son expérience de porteur du projet des Stations d’écoute solidienne , l’architecte et plasticien Thomas Bonnenfant a rejoint le projet en février 2017. LoSonnante a alors été repensée pour une adaptation au belvédère Vauban à Grenoble.



Découvrir la ville autrement

Ce point de vue situé dans le quartier montagneux de la Bastille surplombe l’agglomération de Grenoble et offre un panorama imprenable. Pour ce projet, le binôme a récolté des paroles d’habitants au sujet de leur quotidien et sur l’histoire du quartier, tout en retravaillant intégralement le design et les matériaux composant le dispositif. « On propose un rapport plus sensible pour partager ce vécu et découvrir la ville d’une autre manière », poursuit Sébastien de Pertat.



On propose un rapport plus sensible pour découvrir la ville d’une autre manière. Preuve de l’intérêt que suscite le prototype, il est finaliste du prix de l’innovation du salon des maires et des collectivités locales, dans la catégorie « aménagement urbain ». LoSonnante y est présentée par le CVT Athéna , chargé de valoriser les innovations dans le domaine des sciences humaines, et l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. L’événement était l’occasion idéale de faire découvrir cet outil original de valorisation du patrimoine.

« En l’état actuel, LoSonnante n’est cependant pas conçue pour une installation pérenne en extérieur, tempère Sébastien de Pertat, mais nous comptons justement y parvenir ! » La boîte pourrait être implantée sur tout type de site touristique ou culturel. « On peut imaginer des rotations régulières ou des contenus spéciaux pour des évènements particuliers, » détaille le chercheur.

Un des modèles d’inspiration de LoSonnante est le dispositif ListenTree, mis au point par des doctorants du MIT . Ce système se loge dans les racines de n’importe quel arbre. Autonome et résistant aux intempéries, il permet d’écouter toutes sortes de documents audio au travers du tronc, même sans avoir à y coller l’oreille. Du bois à l’os, les nouvelles voies de l’audition offrent une approche fascinante du son.