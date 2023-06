Quand les fluides supercritiques facilitent le recyclage des déchets

Baskets ou batteries, certains objets faits de plusieurs couches résistent encore au recyclage… mais plus pour longtemps. Dans ce reportage diffusé avec LeMonde.fr, on vous emmène au laboratoire ICMCB pour séparer les différents éléments grâce à des fluides supercritiques, alors que vient d’être lancé le programme Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux recyclé piloté par le CNRS.