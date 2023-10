Une année sous le signe de la physique

Le 3 octobre 2023, la communauté des physiciennes et des physiciens issus du monde de la recherche et de celui de l’éducation inaugurent l’Année de la physique. Tout au long de l’année scolaire 2023-2024, ils auront à cœur de montrer la discipline sous son meilleur jour : une discipline multimillénaire mais toujours féconde, animée de grandes énigmes à résoudre qui vont de la nature intime de la matière jusqu’aux grandes structures de l’Univers. La physique offre des clés pour comprendre le monde naturel et technologique et contribue aux grands enjeux sociétaux que sont notamment la lutte contre le dérèglement climatique, la recherche de sources d’énergie décarbonées, la santé.

L’Année de la physique 2023-2024 sera l’occasion pour le CNRS d’aller à la rencontre des élèves, de leurs enseignants et plus largement du grand public. Il y a beaucoup à montrer ! Des résultats de la recherche actuelle tout d’abord, avec la volonté de dévoiler, d’expliquer les innombrables sujets qui mobilisent les laboratoires, du cœur de la discipline jusqu’à ses frontières. Des résultats, mais aussi la démarche scientifique pour les obtenir : la physique est une science qui encourage la rigueur et la créativité, une science qui allie expériences et conceptualisation, construite sur l’observation et la mesure. Des résultats, mais aussi celles et ceux qui les obtiennent : des femmes et des hommes aux profils divers, exerçant différents métiers au sein d’équipes plurielles.

En filigrane des actions portées pendant cette Année, il y a la volonté de montrer la recherche en physique telle qu’elle est réellement, loin des clichés d’une science inaccessible, élitiste voire hermétique. La volonté de convaincre la jeune génération que, oui, s’engager vers des études et des carrières scientifiques, en physique en particulier, a du sens. Qu’elle y trouvera un terrain pour relever des défis intellectuels, la conviction d’être utile à la société, ainsi qu’un milieu professionnel épanouissant et porteur. Notre monde fait face à des défis colossaux, dont la résolution a besoin de davantage de physiciennes et de physiciens engagés à les relever.

