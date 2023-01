Des muons en Islande

On vous emmène au pied du Snaefellsjökull, un volcan islandais cher à l’écrivain Jules Verne mais aussi aux chercheurs de l’Institut de physique des deux infinis (IP2I). Leur objectif ? Obtenir des images des entrailles du volcan. Et ainsi suivre en direct sa dynamique et l’évolution de l’épaisseur de son glacier. Embarquement avec le physicien Jacques Marteau, lauréat de la médaille de l’innovation 2022 du CNRS, qui utilise une technique innovante d’imagerie de l’intérieur des structures : la muographie.