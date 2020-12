En 2020, l'enquête sur l'origine de l'eau rebondit

Script eau

Les océans… Les fleuves… Les réserves glacières.

Notre terre en abrite plus de 1000 milliards de kilomètres cubes.

Cette eau qui nous entoure...D’où provient-elle?

En 2020 des chercheurs du CNRS ont apporté des éléments de réponse.

Laurette Piani et Yves Marrocchi… cosmochimistes... ont publié un article qui a bousculé nos théories sur la question.

Yves Marrocchi - Cosmochimiste

« La terre s’est formée dans le système solaire interne, là où il n’y a pas de glace, et donc quand elle s’est formée elle était sèche. Sauf qu’aujourd’hui il y a plein d’eau sur terre. La théorie avant notre article c’était de dire : on forme la terre dans les zones internes qui sont sèches et puis on fait venir des corps hydratés et humides de la partie externe qui viennent s’écraser sur terre pour amener l’eau. Donc c’était un modèle en deux temps où on formait une première terre sèche et ensuite il fallait amener de l’eau des zones externes du système solaire. »

Et si, finalement, l’eau était présente sur la terre depuis ses débuts? C’est en tout cas la conclusion des deux chercheurs…qui se sont intéressés à la formation de la terre et sa composition chimiques primaires…

Plus précisément, ils ont étudié les propriété des météorites qui se sont imbriquées et ont composé la planète que nous habitons.

Un type de météorites, les chondrites à enstatite leur ont permis de remonter le temps jusqu’à la naissance de la terre…

Laurette Piani - Cosmochimiste

« Ces chondrites à enstatite elles ont une particularité vraiment importante, c’est que du point de vue de leur composition chimique fine, plus exactement leur composition isotopique de pleins d’éléments différents, des éléments chimiques différents… Ces météorites, les chondrites à enstatite elles ressemblent aux roches terrestres. Et c’est ça qui ressemble le plus aux roches terrestres que l’on connait. »

Yves Marrocchi

« En fait on étudie les chondrites parce que ce sont vraiment des objets qui se sont formés dans les 5 premiers millions d’année du système solaire et qui depuis n’ont pas changé. Donc vraiment, les chondrites sont des livres d’histoire de la formation du système solaire, il faut juste apprendre à les lire. Et pour pouvoir les lire on a ces machines qui permettent d’aller étudier in situ la composition chimique des minéraux. »

L’oxygène est généralement présent dans les minéraux qui composent la terre.. Mais pour former de l’eau, il doit se coupler avec de l’hydrogène.

Pour mesurer la concentration d’hydrogène présente dans les météorites, on utilise une sonde ionique, un appareil qui génère un faisceau d’ions et permet des prélèvements très précis de l’échelle du micromètre.

Grâce à cette machine les scientifiques analysent un minuscule fragment de météorite. Leurs relevés tendent tous vers la même conclusion.

Laurette Piani

« Il y a dans ces roches suffisamment d’hydrogène pour expliquer une bonne partie de l’eau qu’il y a sur terre, en terme de quantité. Et donc elles pourraient avoir vraiment contribué de façon significative à la présence d’eau sur terre mais plus exactement même dans la terre. Et en fait sur terre on a évidemment l’eau en surface que nous on voit et on a l’impression qu’il y en a beaucoup. Si on rapporte cette eau de surface au volume total de la terre, ça fait pas tellement. Mais par contre on sait qu’à l’intérieur de la terre il y a aussi de l’eau présente dans les roches, alors c’est pas de l’eau liquide c’est de l’hydrogène, de l’oxygène qui est présent dans les roches. Et quand on regarde la composition chimique et isotopique de cette eau dans les roches, cet hydrogène dans les roches, il est très proche de celui qu’on a dans les chondrites à enstatite. »

Dès sa création, notre planète bleue aurait donc possédé tous les éléments pour créer de l’eau.

Au delà des ressources aquatiques que nous connaissons aujourd’hui, la présence de molécules d’eau aurait aussi eu un impact fondamental sur la forme qu’a pris la terre.

Yves

« Si on a de l’eau dès le début, l’eau c’est une molécule qui est ultra importante parce qu’elle joue sur la température de fusion du manteau. Elle joue donc sur la mise en place de la tectonique des plaques, donc sur la formation des chaînes de montagne et les interactions avec le climat. Donc en fait, former une terre sèche ou former une terre humide au début, ça change complètement la donne dans la manière dont la terre va évoluer. »

Cette découverte pourrait avoir un impact sur ce que nous savons sur l’origine de la vie et aboutir à de nouveau modèles de formation de la structure terrestre par exemple.

Elle ouvrira de nouveaux horizons dans le domaine de la cosmochimie et permettra d’en savoir plus sur la formation du système solaire interne. Savoir aussi si de l’eau a pu se former sur les planètes qui nous entoure, et dans quelles conditions.

FIN