L'intelligence majuscule des insectes minuscules

Fourmis et abeilles ont des cerveaux minuscules et pourtant, elles parviennent à s’orienter, communiquer et même élaborer des stratégies complexes… Mais comment mesurer l’intelligence des insectes ? Dans ce nouvel épisode de VaSavoir, direction le Centre de recherches sur la cognition animale, à Toulouse, où des scientifiques ont mis au point des méthodes extraordinaires pour entrer dans leur tête !