Les oiseaux sauvages face aux épidémies

Plus connue sous le nom « grippe aviaire », l’influenza aviaire cause des ravages parmi les populations d’oiseaux, sauvages comme domestiques. Diffusé avec LeMonde.fr, ce reportage nous emmène au large des côtes bretonnes où se trouve la seule colonie française de fous de Bassan. Là-bas, les chercheurs étudient les conséquences de l’épidémie sur ces oiseaux marins, les plus gros d’Europe, qui ont été en grande partie décimés par le virus en 2022.