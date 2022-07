Le chercheur qui protégeait les nids de busards

Dans ce reportage diffusé en partenariat avec l’émission de France Inter « Le temps d’un bivouac », partez dans les champs avec l’ornithologue Alexandre Millon, spécialiste des busards. Outre leur étude, il tente de protéger les nombreux nids situés à même le sol, menacés par des moissons de plus en plus précoces à cause du changement climatique.