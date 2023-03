Égalité entre femmes et hommes : la route est encore longue...

La Journée internationale de lutte pour les droits des femmes ce 8 mars nous rappelle combien il reste à faire. Notamment à cause du sexisme et des violences faites aux femmes, encore bien présents dans la rue ou à la maison. Sans parler du retour de bâton qui s’opère sur les réseaux sociaux ou au cœur même des lois de certains pays. Voici une sélection de recherches et d'expertises pour mieux comprendre et lutter.