Regards croisés sur la place des femmes dans la recherche

A l'occasion de la Journée internationale des Femmes et Filles de science, CNRS le journal a réuni Françoise Combes, astrophysicienne et Médaille d'or du CNRS 2020, et Barbara Mazzilli-Ciraulo, doctorante en fin de thèse, pour échanger sur leur parcours et leur vision de l’évolution de la place et des carrières des chercheuses au fil des générations.