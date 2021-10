Oiseaux des villes, oiseaux stressés

Les oiseaux se font de plus en plus rares en ville… Dans ce reportage publié avec LeMonde.fr, découvrez l’enquête menée par des scientifiques du Centre d’études biologiques de Chizé pour mieux cerner les nuisances urbaines – bruit, lumière, manque de nourriture – subies par différentes espèces d’oiseaux, et trouver des solutions pour enrayer cette hécatombe.