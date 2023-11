La montagne, un habitat qui se partage

Chaque année, le massif de Belledonne, qui s’étend entre l’Isère et la Savoie, attire de nombreux pratiquants d’activités récréatives de montagne. En cette saison, la montagne accueille également les troupeaux et leurs bergers, avec lesquels randonneurs et traileurs doivent cohabiter. Depuis 2021, les sociologues Camille Savre et Noémie Bailly se consacrent à l’étude de cette délicate cohabitation.