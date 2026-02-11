Sections

Vous êtes ici
Accueil / Articles / Lucie Jarrige, au sommet de la chimie et de l’escalade

Lucie Jarrige, au sommet de la chimie et de l’escalade

Dossier
Paru le 11.02.2026
Femmes de science
Voir le dossier
Article
Ambassadrices de l’ingénierie
Article
Pascale Senellart, au cœur de la révolution quantique
Article
Une femme coud un soutien-gorge rouge dans usine textile en Chine.
Avec les femmes du « made in China »
Vidéo
extrait de Planètes, 2025 © Momoko Seto
Momoko Seto, exploratrice du vivant
Article
Marie Tharp en juillet 2001 (Photo Bruce Gilbert / Lamont-Doherty Earth Observatory and the estate of Marie Tharp)
Marie Tharp, pionnière omise de la tectonique des plaques
Article
© Cyril Frésillon / CNRS Images
Kumiko Kotera, la reine des grandes antennes
Article
Hedy Lamarr, 1940 © Photo12/Alamy/Pictures From History, CPA Media Pte Ltd
Hedy Lamarr, le génie scientifique éclipsé par la beauté
Article
Sylvie Rétaux, une biologiste tout-terrain
Article
© Frédérique PLAS / CNRS Images
Edith Heard, passion épigénétique
Article
Lise Foisneau, sur la route des gens du voyage
Article
Hannelore Derluyn révèle la vie cachée des matériaux
Article
Marie-Paule Cani : « J’essaie de rendre l’humain plus créatif »
Article
Photo de Cécile Charrier
Cécile Charrier, des synapses plein la tête
Article
Bérengère Dubrulle ou l’effet tourbillon
Article
Une femme coud un soutien-gorge rouge dans usine textile en Chine.
Avec les femmes du « made in China »
Article
Claude Grison, bon génie de la chimie verte
Article
Françoise Gaill, la voix de l’océan
Article
Un jour avec Anne-Lise Soulet, assistante de prévention
Article
Photo de Cécile Charrier
Cécile Charrier, des synapses plein la tête
Article
« Le regard, la pensée et la parole s’articulent de façon organique »
Article
Iris Brémaud : le bois, l’art et la matière
Vidéo
Regards croisés sur la place des femmes dans la recherche
Article
Julie Grollier, chercheuse (bio)inspirée
Article
Pernelle Bernardi, le sol martien dans l'objectif
Article
Eva Illouz, une sociologue contre la tyrannie des émotions
Article
Françoise Combes, médaille d’or 2020 du CNRS
Blog
Ane Aanesland, vers des moteurs plus petits pour les satellites
Article
Françoise Lamnabhi-Lagarrigue, reine de l’automatique
Article
Valérie Masson-Delmotte, une voix pour le climat
Article
Barbara Cassin, le pouvoir des mots
Article
Esther Duflo, une économiste en lutte contre la pauvreté
Article
La jeune garde des nanoparticules
Article
Edith Heard ou la révolution épigénétique
Article
Barbara Cassin, médaille d’or 2018 du CNRS
Article
Hélène Morlon, mathématicienne du vivant
Point de vue
Marie Curie, la pionnière aux deux Nobel
Article
Un jour avec Louise-Anne Cariou, ingénieure prévention
Article
Delphine Delacour ou la culture de la cellule
Article
Anne-Virgine Salsac
Anne-Virginie Salsac et la petite mécanique du corps humain
Article
Claire Voisin, la conquête de l’algébrique
Article
Une historienne à la poursuite des manuscrits perdus
Article
Armelle Vardelle
Armelle Vardelle enflamme les plasmas
Article
Chantal Abergel
Chantal Abergel, les virus dans la peau
Diaporama
Une souffleuse au pays des lasers
Article
Laure Saint-Raymond
Laure Saint-Raymond, la boss des maths
Article
Margaret Buckingham, lauréate de la médaille d’or 2013 du CNRS
Margaret Buckingham, à la source des cellules
Article
Mai-Anh Ngo, juriste et « hyperactive à mobilité réduite »
Article
Les Jeux paralympiques inspirent les recherches sur le handicap
Diaporama
© Cyril Frésillon / GIPSA-lab / CNRS Images
Dans les coulisses des records
Vidéo
© CNRS Images 2024
Le sport dopé par la science ?
Diaporama
La montagne, un habitat qui se partage
Article
La recherche au service des volleyeuses en quête de médaille
Article
Marathon : dompter la résistance de l’air
Diaporama
© Cyril Frésillon / ISM / CNRS Images
Les femmes bénéficient-elles d’une meilleure récupération musculaire ?
Diaporama
athlète courant sur un tapis
Sport : la recherche sur tous les terrains
Article
Le sport, miroir de nos sociétés
Point de vue
Pourquoi les footballeuses sont-elles moins payées ?
Article
Peut-on contrer les méfaits de la sédentarité ?
Article
Comment améliorer l’attention des gardiens de but ?
Article
Le sport est bon pour la santé, c’est prouvé !
Article
Pour les JO de 2024, sportifs et scientifiques font équipe
Article
En sport, on innove sur tous les terrains!
Blog
« Inventions, la saga continue » : un vélo à électrostimulation pour tétraplégiques
Vidéo
Découvrez un lieu incroyable entre sport et science
Article
Des algorithmes pour dépister le dopage
Point de vue
Sport performance et sport santé
Du sport performance au sport santé
Article
Les métamorphoses du football
Point de vue
Le football, petit ou grand business?
Article
Le ballon rond à l’épreuve des probabilités
Article
Course de char , jeux olympiques dans l'Antiquité
«Dans l'Antiquité, on criait déjà "Allez les verts !"»
Point de vue
L'Homme élastique
Réparer les corps élastiques
Article
Valeriy Velikov / stock.adobe.com
Quand les maths se mêlent de sport
Diaporama
Le vélo, c'est aussi de la science
Vous êtes ici
Accueil / Articles / Lucie Jarrige, au sommet de la chimie et de l’escalade
Vivant
Sociétés
Portrait
-A +A
article

Lucie Jarrige, au sommet de la chimie et de l’escalade

09.02.2026, par
Maxime Lerolle
Temps de lecture : 10 minutes
Lucie Jarrige en compétition à Laval (Mayenne) le 26 octobre 2025. © Jan Virt / IFSC
Lucie Jarrige en compétition à Laval (Mayenne), le 26 octobre 2025.
Jan Virt / IFSC
Fin septembre, Lucie Jarrige a décroché son sixième titre de championne du monde de para-escalade… tout en poursuivant ses recherches de chimie au CNRS. Portrait d’une compétitrice aussi bien sportive que scientifique que rien ne freine, pas même son handicap.

Le point commun entre l’escalade et la chimie ? « Il faut s’accrocher dans les deux cas ! », s’exclame Lucie Jarrige. La jeune femme sait bien de quoi il retourne. À 35 ans, la Bretonne d’adoption mène deux carrières de front : le jour, la recherche en chimie à l’Institut des sciences chimiques de Rennes1 ; le soir et les week-ends, la para-escalade, une discipline sportive dont elle est la tenante du titre au niveau mondial – pour la sixième fois consécutive.

Son histoire débute dans le sud-ouest de la France, sa région natale. Adolescente, Lucie Jarrige rêvait d’être pharmacienne. Mais une grave maladie bouleverse son projet de vie. À 15 ans, en raison d’un incurable cancer de l’os fémoral, elle est amputée de sa jambe gauche, remplacée par une prothèse métallique. Cette opération chirurgicale chamboule tous ses plans. Au niveau professionnel, la lycéenne réoriente son projet. « Par l’expérience de la maladie, j’ai souhaité, plutôt que de dispenser des médicaments, en créer moi-même via les molécules chimiques, et donc me tourner vers la chimie », explique-t-elle.

De la chimie organique à la chimie organométallique

Elle décroche une licence de chimie à l’université de Bordeaux, puis gagne la région parisienne pour y suivre un master à l’université Paris-Sud, avant de soutenir en 2018 à l’université Paris-Saclay une thèse de chimie organique, menée pendant quatre ans au sein de l’Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette. Par la suite, ses sujets de recherche évoluent. Son travail de doctorat portait encore la marque de la santé, à travers le développement de nouvelles méthodes de synthèse d’hétérocycles (des motifs très répandus dans les molécules naturelles d’intérêt thérapeutique). Mais elle s’éloigne de ses préoccupations médicales d’origine au cours de ses études ultérieures.

Après avoir soutenu sa thèse, elle pose ses valises en Allemagne, à Marbourg, pour un postdoctorat. C’est à ce moment-là qu’elle s’initie à la chimie organométallique, en élaborant des complexes – c’est-à-dire des molécules spécifiques contenant de petites molécules organiques (ligands) portées par un métal – basés sur des métaux abondants comme le fer.

C’est en 2020 qu’elle fait son retour en France… et son entrée au CNRS, à l’ISCR, après l’obtention du concours de chargée de recherche. « Je me suis écartée des molécules thérapeutiques que j’étudiais durant ma thèse pour travailler sur le développement de nouveaux ligands de type carbénique, c’est-à-dire de petites molécules qu’on accroche sur des métaux de transition2 pour en faire des catalyseurs, précise la chimiste. Grâce à ces ligands, on peut générer de nouveaux catalyseurs pour permettre de nouvelles réactions chimiques ou en améliorer d’autres, les rendant plus sobres, plus rapides, plus efficaces, etc. » Des recherches qui trouvent des applications en pharmacologie, en cosmétique, ou encore dans l’industrie des matériaux.

Lucie Jarrige, chimiste © Fondation L’Oréal
Lucie Jarrige en 2017, durant sa thèse à l’Institut de chimie des substances naturelles (ICSN), à Gif-sur-Yvette.
Lucie Jarrige, chimiste © Fondation L’Oréal
Lucie Jarrige en 2017, durant sa thèse à l’Institut de chimie des substances naturelles (ICSN), à Gif-sur-Yvette.
Fondation L’Oréal
Fondation L’Oréal

Le handicap, un moteur de compétition

Si son handicap a réorienté – sans l’entraver – sa carrière professionnelle, sur le plan personnel, il lui a même servi de catalyseur. « C’est mon handicap qui m’a donné envie de faire de la compétition », affirme la sportive de haut niveau. Elle se jette dans le grand bain des tournois avec la natation, qu’elle pratiquait en loisir jusqu’à sa maladie. Faute d’emploi du temps compatible avec ses études, elle doit cependant l’abandonner à son arrivée en Île-de-France… pour mieux faire naître, à 23 ans, une nouvelle passion : l’escalade.

C’est par hasard qu’elle découvre la grimpe à Massy (Essonne), où elle réside durant ses études. Après avoir rencontré le président du club local d’escalade – alors l’un des meilleurs du pays –, Lucie Jarrige est tout de suite attirée par cette discipline. Seul problème : « Comment on fait de l’escalade avec une jambe de moins ? », se demandait-elle. « On va essayer et puis on verra », lui rétorqua le président du club, pragmatique.

Quelques années plus tard, force est de constater que l’essai a réussi. Dès 2016, alors qu’elle ne pratique l’escalade que depuis trois ans et qu’elle est la seule membre de son club en situation de handicap, la jeune athlète décroche son premier titre en championnat du monde, qui plus est à Paris. S’ensuivront cinq autres trophées : à Innsbruck en 2018, à Briançon en 2019, à Moscou en 2021, à Berne en 2023 et, le 25 septembre dernier, à Séoul.

Objectif Jeux olympiques

Une nouvelle médaille pourrait bientôt s’ajouter à sa collection déjà bien garnie. À compter de 2028, la para-escalade fera son entrée aux Jeux olympiques de Los Angeles. Au vu de ses exploits, Lucie Jarrige fait évidemment partie de la délégation tricolore pressentie.

Mais comment fait-on pour concilier l’excellence sportive et l’excellence scientifique ? « Il ne faut pas dormir beaucoup ! », s’esclaffe Lucie Jarrige. Ses journées se partagent entre sport et science. Elle effectue une demi-heure de renforcement musculaire avant d’attaquer le travail à l’ISCR, à 8 heures. Sur les deux heures de pause méridienne qu’elle s’octroie, l’une est dédiée à un nouvel entraînement. Le soir, la grimpeuse s’accorde encore deux heures sur le mur d’escalade de Rennes ou sur celui qu’elle a construit dans son garage. Enfin, les week-ends sont l’occasion d’entraînements plus longs et de découvrir les voies d’escalade des villes de l’Ouest (Brest, Angers, Laval, etc.).

Aux entraînements succèdent les 30 jours de compétition annuels aux quatre coins de la planète. « J’ai la chance que le CNRS rémunère mes jours de compétition », admet la chimiste. À ces 30 jours s’ajoutent autant de jours de stage avec l’équipe de France. Les JO de Los Angeles nécessitant bien plus d’entraînements – entre autres, avec la préparation mentale et la préparation physique –, Lucie Jarrige bénéficie depuis janvier 2026 d’une décharge horaire à hauteur de 30 % de son temps de travail.

Championne du monde 2025 de para-escalade, à Séoul, Lucie Jarrige (au centre) est entourée de Sarah Larcombe (Autriche) et Daliya Hansen (États-Unis)
En septembre 2025, à Séoul, Lucie Jarrige (au centre) a décroché son sixième titre de championne du monde de para-escalade.
Championne du monde 2025 de para-escalade, à Séoul, Lucie Jarrige (au centre) est entourée de Sarah Larcombe (Autriche) et Daliya Hansen (États-Unis)
En septembre 2025, à Séoul, Lucie Jarrige (au centre) a décroché son sixième titre de championne du monde de para-escalade.
Nakajima / Timmerman / IFSC
Nakajima / Timmerman / IFSC

Sport et science, une même quête de la rigueur

Et que fait la Rennaise quand elle n’est ni au laboratoire ni sur un mur d’escalade ? « Trois sports en un : du triathlon », en rit la mordue d’activité physique. Plus qu’un loisir personnel, la championne d’escalade retrouve dans la pratique sportive des vertus semblables à celles de la recherche scientifique. « En sport comme en science, on poursuit une quête de la rigueur, de la haute exigence. On n’en fait jamais assez dans l’un comme dans l’autre », avance-t-elle.

Au regard de son double parcours impressionnant, peut-on voir en elle un role model pour les femmes scientifiques en situation de handicap ? « Jamais, je déteste ce mot ! », tempête Lucie Jarrige. Fidèle à son état d’esprit sportif, la chargée de recherche met plutôt en avant la force de caractère forgée dans l’expérience des compétitions.

« Le sport est génial pour apprendre à mener à bien ses objectifs, professe-t-elle. Quand j’ai décidé de faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire, en sport comme en science. Je me suis toujours donnée à fond pour arriver à mes fins. »

Ceci ne l’a pas empêchée d’intervenir dans les milieux scolaires, auprès d’élèves valides ou en situation de handicap, pour parler aussi bien de handicap que de la place des femmes en science – elle a, sur ce volet, obtenu durant son doctorat, en 2017, la bourse « Pour les femmes et la science » décernée par l’Unesco et la fondation L’Oréal. À ses yeux, le manque de personnes en situation de handicap au sein des laboratoires de recherche tient plus à une « autocensure de ces personnes » qu’à des conditions d’accueil inadaptées dans les équipes.

À celles et ceux qui l’écoutent, Lucie Jarrige enseigne une leçon de vie : « Mon handicap n’a jamais été un problème. Au contraire, il a forgé mon parcours. Aujourd’hui, je suis contente d’être là où j’en suis, telle que je suis. »

Consultez aussi
Dans les coulisses des records (diaporama)
Mai-Anh Ngo, juriste et « hyperactive à mobilité réduite »
Sport et science, l'union fait la force (dossier)

Notes
  • 1. ISCR, unité CNRS/ENSC Rennes/Université de Rennes.
  • 2. Les métaux de transition, également appelés « éléments de transition », sont des éléments chimiques situés dans les groupes 3 à 12 du tableau périodique des éléments. Parmi les plus connus figurent l’argent, le cuivre, le fer, ou encore l’or et le nickel.

Voir aussi

Vivant
Une femme avec des gants et un bonnet rouge se baignant dans un lac gelé
Article
03/02/2026
Comment le corps humain résiste au froid
Blog
26/01/2026
Des escargots, des vers... et un espoir contre une maladie...
Blog
04/02/2026
Vidéo - À l’origine de la fleur
Blog
02/02/2026
Le zinc sous surveillance : un métal clef au service de la...
Blog
21/01/2026
À la conquête du collier d’ADN caché dans nos cellules
Portrait
© Frédérique PLAS / CNRS Images
Article
01/10/2024
Edith Heard, passion épigénétique
Article
23/08/2024
Mai-Anh Ngo, juriste et « hyperactive à mobilité réduite »
Article
19/07/2024
Sylvie Rétaux, une biologiste tout-terrain
Article
26/04/2024
Alexander Kuhn, le chimiste qui casse les codes
Article
19/03/2024
Claire de March, une chercheuse qui a du nez
chimie
Article
18/12/2025
Les nouveaux visages de l'innovation
Blog
04/12/2025
20 ans après : l’atmosphère de Titan continue de se révéler
Blog
05/12/2025
Diaporama - Développement d’une pile enzymatique à flux sans...
Blog
29/10/2025
Des enzymes et de l’or : combiner des systèmes catalytiques pour...
Vue aérienne de l’île australe Amsterdam le 31 décembre 2022.
Article
18/11/2025
Amsterdam, l’île confetti aux avant-postes de la recherche

Auteur

Maxime Lerolle

Rédacteur à la direction de la communication du CNRS, Maxime Lerolle s’intéresse aussi bien aux questions environnementales (énergie et biodiversité) qu’à l’actualité culturelle (cinéma et jeux vidéo) éclairée par un regard scientifique.
LinkedIn

En savoir plus sur l'auteur

Mots-clés

chimie alpinisme