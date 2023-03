Les femmes bénéficient-elles d’une meilleure récupération musculaire ?

De plus en plus de femmes surclassent les hommes dans les très longues courses d’ultra-trail. Bénéficient-elles de meilleures endurance et récupération musculaire ? Faut-il leur proposer des entraînements différents pour atteindre leur plein potentiel ? Pour le savoir, Caroline Nicol et ses collègues de l’Institut des sciences du mouvement (ISM) ont suivi de près des sportives et des sportifs lors de la course Marseille-Cassis.