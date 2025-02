Robots bio-inspirés : le futur de la robotique

Fourmis, mouches, oiseaux… Et si la clé de l’innovation se trouvait dans le monde vivant ? Au CNRS, des chercheurs s’inspirent du règne animal pour concevoir des robots incroyablement efficaces et économes en énergie ! Découvrez Antcar, le robot-fourmi qui navigue grâce à la vision, et X-fly, une machine volante qui imite le vol battu des oiseaux.