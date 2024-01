Dans la tête des athlètes

À sept mois des Jeux olympiques de Paris, la préparation des sportifs est à son paroxysme. Et pour être au top, il faut entraîner non seulement le corps et les muscles, mais aussi le cerveau ! Dans ce reportage en partenariat avec LeMonde.fr, des neuroscientifiques sondent la tête des athlètes grâce à l'imagerie motrice et étudient leur activité cérébrale lorsqu’ils se visualisent en pleine action. De quoi les aider à réaliser le geste parfait ?