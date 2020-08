Les cellules embryonnaires se parlent pour s’organiser

Description:

Comme nous, les cellules des êtres vivants communiquent entre elles pour coordonner leurs comportements. Ce court film d'animation grand public, réalisé par Laurence Serfaty et Isis Leterrier, explique comment les cellules communiquent au cours du développement embryonnaire des animaux. Il est basé sur un travail scientifique publié le 10 juillet 2020 dans le magazine "Science" par une équipe de chercheur.e.s biologistes, informaticiens et physiciens du CNRS, de l'INRIA et de l'EMBL: Guignard L, Fiúza UM, Leggio B, Laussu J, Faure E, Michelin G, Biasuz K, Hufnagel L, Malandain G, Godin C, Lemaire P. Contact area-dependent cell communication and the morphological invariance of ascidian embryogenesis. Science. 2020 Jul 10;369(6500):eaar5663.