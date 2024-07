La plus grande caméra numérique jamais conçue !

Après avoir mobilisé des centaines de scientifiques au niveau international, dont plusieurs équipes du CNRS, la caméra LSST (pour Legacy Survey of Space and Time), plus grande caméra numérique au monde, vient d'arriver au Chili. Installée sur le télescope de l’observatoire Vera-C.-Rubin, elle permettra de quadriller le ciel austral pour étudier et cartographier l’Univers, déterminer la nature de l’énergie noire et de la matière noire, ou encore détecter d’éventuels astéroïdes qui pourraient s’avérer dangereux pour notre planète.