À la conquête des écrans géants

Après une course à la miniaturisation qui a vu les écrans se réduire et devenir tactiles, les scientifiques tentent de voir plus grand. Grâce à des écrans toujours plus innovants, ils conçoivent de nombreux outils permettant des interactions inédites entre l’homme et la machine. Découvrez ces technologies du futur dans ce reportage au Digiscope, réseau de plateformes expérimentales dans lequel est impliqué le CNRS.