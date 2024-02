Un zoo fossile d'un demi-milliard d'années

Le biote de Cabrières se singularise par une abondance d’éponges de grande taille et d’algues ramifiées.

À l’aune de cette rareté, on mesure toute la valeur scientifique d’un gisement comme celui de Cabrières. Valeur qui n’a d’ailleurs fait que se confirmer au fil des campagnes de fouilles organisées depuis 2018, celles-ci ayant d’ores et déjà abouti à la découverte de plus de 400 fossiles dont la taille s’échelonne entre quelques millimètres et plusieurs centimètres .