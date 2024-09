Cartographier Carnac

Qui a construit les alignements de Carnac, et pourquoi ? Ce reportage diffusé avec LeMonde.fr suit une équipe d’archéologues et de géophysiciens qui cartographie le sous-sol de ce site néolithique érigé il y a près de 7 000 ans en Bretagne, à la recherche de menhirs enfouis, carrières, fossés et traces d’habitats. Grâce à des technologies innovantes et non-invasives, comme un magnétomètre ou un radar volant, ils espèrent reconstituer l’histoire des lieux et le mode de vie des bâtisseurs.