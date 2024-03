Notre cerveau en super résolution

Connaissez-vous les synapses, ces zones de contact qui permettent aux neurones de communiquer entre eux ? Le cerveau humain en dénombre un million de milliards ! Afin d'étudier en détail ce réseau très dense et complexe, les scientifiques plongent dans l’infiniment petit grâce à des techniques d'imagerie toujours plus performantes. Leur objectif : mieux appréhender le cerveau et les pathologies qui peuvent le toucher, telle la maladie d'Alzheimer.