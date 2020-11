Connecter le cerveau et la machine

Intervenant(s) :

Camille Jeunet est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Cognition, langue, langage, ergonomie (CNRS/Université Toulouse Jean-Jaurès), membre du réseau de recherche Cortico (https://www.cortico.fr/)

Marco Congedo est directeur de recherche au CNRS, au Gipsa-Lab de Grenoble (Grenoble Images Parole Signal Automatique, unité CNRS/Université Grenoble-Alpes)

Colloque Interfaces cerveau-machine, lundi 2 novembre 2020, dans le cadre des Rencontres transdisciplinaires technologies et santé organisées par le CNRS, l’Académie de médecine et l’Académie des technologies, en partenariat avec la Fondation de l’Académie des technologies et la Fondation Arts et Métiers (https://insis.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/rencontres-transdisciplinaires-technologies-et-sante)