Sections

Vous êtes ici
Accueil / Articles / SVOM révèle l’enfance cataclysmique de l’Univers

SVOM révèle l’enfance cataclysmique de l’Univers

Dossier
Paru le 12.09.2025
Quand la science a la tête dans les étoiles
Voir le dossier
Article
Illustration de la fusion de deux trous noirs et les ondes gravitationnelles qui se propagent vers l’extérieur
Ondes gravitationnelles : 10 ans et pleines de promesses
Article
Illustration de la mission Ramsès qui partira en 2028 vers sa cible, l’astéroïde Apophis. © ESA-Science Office
L’Europe s’empare de la défense planétaire
Article
Une petite fille malgache regarde dans un télescope l’image du Soleil
D’une astronomie populaire à l’astrophysique
Vidéo
Vue de nuit du télescope LST-1 sur fond de Voie lactée
La danse des télescopes et des rayons gamma
Vidéo
gros plan sur une plaque de verre
Numériser les plaques astronomiques
Vidéo
A square image with the Sun in the centre (yellow). Surrounding this central image is an image showing green glowing arcs and rays extending out from the Sun. Image ESA/Proba-3/ASPIICS & ESA/Proba-2/SWAP, A. Zhukov (ROB)
De la couronne solaire aux exoplanètes
Article
champs magnétiques solaires. Image Nasa / GSFC / SDO
Couronne solaire : ses températures révèlent leur mystère
Article
Expériences dans l’espace : à bord du labo ISS
Article
Un neutrino éblouit l’astrophysique
Article
© Cyril Frésillon / CNRS Images
Kumiko Kotera, la reine des grandes antennes
Article
RubinObs / NSF / DOE / NOIRLab / SLAC / AURA / H. Stockebrand
Le Big Bang à portée de télescope
Article
Les enjeux bien terrestres des télescopes
Article
Illustration Nasa / ESA L. Hustak (STScI)
Ces étoiles qui explosent sans disparaître
Article
Astrochimie, dans les cuisines cosmiques
Article
À la poursuite des cataclysmes cosmiques
Article
Un satellite à l’affût des sursauts de l’Univers
Article
Mont-Saint-Michel © GLAZ / Mathieu Rivrin / Hemis.fr
Un vent de tempête solaire souffle sur la Terre
Article
Image Nasa / Jet Propulsion Laboratory-Caltech
Planète 9, y es-tu ?
Article
Premier contact, 2016 © 21 Laps entertainment / FilmNation Entertainment / Lava Bear Films / Xenolinguistics / Collection ChristopheL
Comment s’adresser aux extraterrestres ?
Diaporama
Photo Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory
LSST : la plus grande caméra numérique jamais conçue !
Article
W. M. Keck Observatory
L’archéologie devient galactique
Article
Aux origines du modèle standard
Vidéo
Illustration de la mission Ramsès qui partira en 2028 vers sa cible, l’astéroïde Apophis. © ESA-Science Office
Défense planétaire : la guerre aux astéroïdes
Article
© sakkmesterke / stock.adobe.com
Voici venu le temps des trous blancs
Article
Quand la recherche fait parler les astéroïdes
Article
© Volker Springel / Max Planck Institute for Astrophysics
Euclid, l’énergie noire en ligne de mire
Blog
Le projet COMETOR a démarré peu avant 2010 avec la découverte d’une nouvelle famille de micrométéorites ultracarbonées (UCAMMs)
Aux origines de la poussière cométaire
Article
Trouble dans la cosmologie
Article
Vue d'artiste des distorsions de l'espace-temps qu'induit le passage d'ondes gravitationnelles générées par un trou noir binaire supermassif. © Aurore Simonnet / NANOGrav
Ondes gravitationnelles : un nouvel âge d’or pour l’astronomie
Blog
Installé sur le Plateau de Bure dans les Alpes, Noema est le radiotélescope le plus puissant de l’hémisphère Nord
Mesurer les distances des galaxies dans l’Univers lointain
Vidéo
© CNRS Images 2022
À la chasse aux exoplanètes
Article
Les plus vieilles galaxies jamais confirmées
Article
James Webb éclaire les zones d’ombre de l’astrophysique
Article
Kitt Peak National Observatory, in Tucson, Arizona, États-Unis
Infrastructures de recherche (1) : l’épopée des géants
Article
La sphère interne de Juno en construction, et on voit des ouvriers au travail
Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme
Article
Le lanceur Space Launch System (SLS) photographié sur sa rampe de lancement du Centre spatial Kennedy en Floride (Etats-Unis).
Artemis : vers la Lune et au-delà
Vidéo
À la recherche des aurores martiennes
Article
« Les images du James Webb Space Telescope sont extraordinaires »
Article
© Peter Jurik / stock.adobe.com
Gaia BH3 : le trou noir qui ne devrait pas exister
Vidéo
Des antennes pour observer l’Univers
Article
Objectif Jupiter
Article
Sur la planète rouge, deux rovers en quête de vie
Article
Vue d'artiste du jet de particule à l'origine du sursaut gamma GRB 221009 A
Un cataclysme cosmique exceptionnel
Article
Gaia : le catalogue galactique nouveau est arrivé
Article
Image du trou noir géant Sagittarius A* situé au centre de la Voie Lactée
La Voie lactée dévoile son trou noir
Vidéo
Les miroirs de l’espace
Article
Vue d'artiste de la fusion de deux étoiles à neutrons
Les premiers pas de l’astronomie gravitationnelle
Article
La Terre, un modèle unique dans l'Univers ?
Point de vue
Scène du film Interstellar
Le paradoxe de Fermi et les extraterrestres invisibles
Vous êtes ici
Accueil / Articles / SVOM révèle l’enfance cataclysmique de l’Univers
Univers
Astrophysique
-A +A
article

SVOM révèle l’enfance cataclysmique de l’Univers

08.06.2026, par
Kheira Bettayeb
Temps de lecture : 12 minutes
Illustration du satellite SVOM © CNES / Olivier Sattler, 2015
Le satellite SVOM (illustration).
CNES / ill. Olivier Sattler, 2015
En avril, des chercheurs impliqués dans la mission spatiale franco-chinoise SVOM ont fait un point sur ses premiers résultats. Avec plusieurs éclairages intéressants sur des événements survenus aux premiers âges de l’Univers. Détails.

Un an seulement après le début de ses opérations scientifiques, la mission franco-chinoise SVOM1 est déjà un succès ! « Dépassant largement nos attentes, ses performances ont permis de faire plusieurs premières observations intéressantes », se réjouit Susanna Vergani, directrice de recherche CNRS, astrophysicienne au Laboratoire d’étude de l’Univers et des phénomènes extrêmes2, impliquée dans ce projet.

Ce programme, lancé en juin 2024, a pour mission de traquer des évènements cosmiques extrêmes, les sursauts gamma, ou GRB (de l’anglais « Gamma Ray Burst »)». Il est porté par les agences spatiales chinoise (CNSA) et française (Cnes), avec la collaboration, en France, du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et du CNRS.

Des émissions d’énergie colossales

Les sursauts gamma sont visibles uniquement depuis l’espace, car bloqués par l’atmosphère terrestre. Ces phénomènes indétectables à l’œil nu se manifestent par de fugaces mais colossales émissions d’énergie. En quelques secondes, ils libèrent plus d’énergie que le Soleil durant toute sa vie !

Provenant des profondeurs du cosmos, ils sont le reflet de phénomènes cataclysmiques. Certains, appelés « sursauts gamma courts », durent moins de 2 secondes. Ils sont émis lors de la fusion de deux étoiles à neutrons – des astres principalement formés de neutrons (particules neutres électriquement composant le noyau des atomes) – ou d’une étoile à neutrons avec un trou noir (objet céleste très dense d’où même la lumière ne peut s’échapper).

D’autres sursauts gamma sont libérés lors de l’effondrement d’une étoile massive, dont la masse peut atteindre 250 fois celle du Soleil. On parle alors de « sursauts longs », car leur durée va de 2 secondes à plus de 10 minutes.

Carte des sursauts gamma enregistrés en 684 jours.
Carte des sursauts gamma enregistrés en 684 jours.
Carte des sursauts gamma enregistrés en 684 jours.
Carte des sursauts gamma enregistrés en 684 jours.
SVOM.eu
SVOM.eu

Un moyen unique pour étudier les débuts du cosmos

Interagissant peu avec le milieu interstellaire, les sursauts gamma se propagent sur de très grandes distances. Résultat, ils peuvent être observés à des époques très reculées. Certains ont été émis alors que l’Univers avait moins de 1 milliard d’années, soit environ 5 à 10 % de son âge actuel.

Ils constituent donc « un moyen unique pour savoir à quoi ressemblaient les toutes premières étoiles et les premières galaxies de notre cosmos et leur environnement, et pour déterminer quand et comment sont apparus les éléments lourds qui constituent le monde actuel et notre corps, tels l’oxygène, le fer, le carbone ou l’or, et en combien de temps cet “enrichissement” s’est fait. Cela – point important – grâce à des preuves observationnelles, et non seulement des modèles théoriques », souligne Susanna Vergani. De quoi espérer préciser la chronologie et les acteurs de l’évolution chimique de notre Univers, et donc de nos origines.

Mais l’étude des sursauts gamma a un autre intérêt scientifique, poursuit l’astrophysicienne : « améliorer notre compréhension de la physique des hautes énergies ». En effet, dans ces éclairs cosmiques, la matière est éjectée à une vitesse proche de celle de la lumière. Ce qui offre des conditions physiques extrêmes, impossibles à reproduire sur la Terre.

SVOM orbite à 625 km au-dessus de nos têtes. Il a emporté quatre instruments de pointe capables de scruter le ciel en continu afin d’y repérer des sursauts gamma et de les localiser. Ce qui permet aux observatoires astronomiques du monde entier de pointer rapidement sur ces derniers pour les étudier malgré leur brièveté.

Animation illustrant la détection de la source dont l’intensité est contrôlée pour imiter le comportement d’un sursaut gamma qui apparait soudainement. À gauche, l’image enregistrée par le détecteur et à droite l’image décodée.
Animation illustrant la détection d’une source de sursaut gamma. À gauche, l’image enregistrée par le détecteur ; à droite, l’image décodée.
Animation illustrant la détection de la source dont l’intensité est contrôlée pour imiter le comportement d’un sursaut gamma qui apparait soudainement. À gauche, l’image enregistrée par le détecteur et à droite l’image décodée.
Animation illustrant la détection d’une source de sursaut gamma. À gauche, l’image enregistrée par le détecteur ; à droite, l’image décodée.
SVOM.eu
SVOM.eu

Une dizaine de laboratoires CNRS impliqués

Deux des outils à bord de SVOM sont français. Le télescope ECLAIRs est capable de détecter et localiser les sursauts gamma dans la bande des rayons X et des rayons gamma de basse énergie (de 4 à 150 kiloélectronvolts – keV). Et le télescope MXT (Microchannel X-ray Telescope) observe des sursauts gamma dans le domaine des rayons X mous (de 0,2 à 10 keV).

Le développement de ces deux outils a impliqué pas moins d’une dizaine de laboratoires CNRS travaillant à Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier et Strasbourg. C’est notamment le cas du laboratoire Astroparticule et cosmologie (APC)3, à Paris, qui a réalisé un outil clé d’ECLAIRs, le « masque codé ».

« Fruit de 12 années de développement, cet élément unique permet de détecter et de localiser des sources de basse énergie (à partir de 4 keV, contre 15 keV jusqu’alors). Ce qui fait d’ECLAIRs le premier télescope gamma capable d’observer ces basses énergies avec un grand champ de vue », développe Cyril Lachaud, responsable SVOM au laboratoire APC. Concrètement, « il s’agit d’une plaque métallique de tantale, de 0,6 mm d’épaisseur, percée de trous, qui absorbe les rayons X et gamma. Lorsqu’une source de rayons gamma éclaire le dispositif, les photons ne traversent que les ouvertures du masque et projettent sur le plan de détection une ombre codée. Celle-ci permet ensuite d’en reconstituer la direction. »

Instruments complémentaires

Les deux autres instruments de SVOM sont de conception chinoise. Il s’agit du détecteur de sursaut gamma GRM (Gamma Ray Burst Monitor), pour mesurer le spectre des sursauts à haute énergie (de 15 keV à 5000 keV) et du télescope VT (Visible Télescope), opérant dans le domaine visible.

La mission repose aussi sur des instruments au sol destinés à compléter les observations depuis l’espace : l’ensemble de caméras à grand champ GWAC (Ground-based Wide Angle Camera) et les télescopes robotiques GFT (Ground Follow-up Telescope), notamment le French-Mexican-GFT Colibrí, auquel ont contribué des laboratoires CNRS.

Le dispositif SVOM/Mini-GWAC, situé sur le site de Xinglong en Chine, comprend un système de six montures, chacune équipée de deux caméras
Le dispositif SVOM/Mini-GWAC, situé sur le site de Xinglong, en Chine, couvre un champ de vue de 5000 degrés carrés. Il est constitué d’un système de 6 montures, chacune équipée de 2 caméras.
Le dispositif SVOM/Mini-GWAC, situé sur le site de Xinglong en Chine, comprend un système de six montures, chacune équipée de deux caméras
Le dispositif SVOM/Mini-GWAC, situé sur le site de Xinglong, en Chine, couvre un champ de vue de 5000 degrés carrés. Il est constitué d’un système de 6 montures, chacune équipée de 2 caméras.
NAOC / SVOM
NAOC / SVOM

Un fonctionnement exceptionnel

En pratique, après détection et localisation d’un sursaut gamma par le télescope ECLAIRs, une alerte entraîne l’alignement du satellite SVOM dans l’axe du sursaut et les observations de suivi par les télescopes MXT et VT ainsi que par ceux au sol. Les données sont alors transmises en temps réel à la salle de contrôle de la mission. Celle-ci peut dès lors lancer une alerte vers de grands observatoires mondiaux, comme le VLT, au Chili, ou le GTC, aux Canaries. L’étude du sursaut peut alors commencer.

Jusqu’à présent, « SVOM a montré un fonctionnement exceptionnel. Et ce, à tous les niveaux de sa chaîne d’observation, depuis ses instruments embarqués jusqu’aux télescopes au sol et à la coordination de ses équipes », relève Susanna Vergani. 

Entre avril 2025 et fin avril 2026, la mission a démontré tout son potentiel en détectant plus de 280 sursauts gamma, dont 17 % sont courts. De plus, près de 50 % des sursauts gamma détectés par ECLAIRs ont permis une mesure de leur distance, contre moins de 30 % avant SVOM. Un résultat important, car « la distance permet de savoir quelle est la vraie énergie des sursauts gamma et donc de les caractériser plus précisément », explique Susanna Vergani.

Illustration des instruments à bord du satellite SVOM
Illustration des instruments à bord du satellite SVOM.
Illustration des instruments à bord du satellite SVOM
Illustration des instruments à bord du satellite SVOM.
CNRS Terre & Univers
CNRS Terre & Univers

La supernova la plus lointaine jamais détectée !

Parmi les trophées au tableau de chasse de SVOM, il en est un exceptionnel – le sursaut GRB 250314A, détecté le 14 mars 2025, d’où son nom de code. Le télescope spatial James Webb (JWST) a montré qu’il est associé à une supernova, c’est-à-dire une explosion stellaire cataclysmique marquant la fin de la vie d’une étoile et qui libère un éclair de lumière d’une puissance inouïe.

Cet évènement s’est produit il y a 13,1 milliards d’années, soit dans la toute petite enfance de l’Univers, quand il avait moins de 700 millions d’années. Puis sa lumière a franchi les premières galaxies, traversé l’Univers en expansion… avant de parvenir à ECLAIRs. « Ce sursaut gamma a permis de détecter la supernova la plus lointaine jamais détectée », souligne Susanna Vergani.

Mais ce n’est pas tout ! SVOM a aussi détecté un phénomène spectaculaire, décrit au début de 20264 : une explosion thermonucléaire à la surface d’une étoile à neutrons. Le 10 janvier 2025, l’instrument ECLAIRs a repéré un sursaut X thermonucléaire provenant de la source céleste 4U 0614+091, un système binaire formé d’une étoile à neutrons et d’une étoile compagnon situé à environ 10 000 années-lumière de la Terre.

Ces deux étoiles étant très proches l’une de l’autre, sous l’effet du champ gravitationnel intense de l’étoile à neutrons, la matière de l’étoile compagnon vient progressivement s’accumuler à la surface de la première. Et quand cette matière devient assez chaude et dense, elle s’enflamme, induisant une explosion thermonucléaire observable pendant quelques dizaines de secondes sous la forme d’un sursaut intense de rayons X. Depuis, SVOM a recensé plus de 150 autres explosions thermonucléaires de ce type.

Graphique de la distribution des sursauts gamma en fonction de leur distance.
Distribution des sursauts gamma en fonction de leur distance. Les étoiles représentent les sursauts détectés par SVOM. Les pentagones indiquent les quatre sursauts les plus lointains jamais détectés. La lumière de GRB 250314A a été émise alors que l’Univers n’avait que 730 millions d’années.
Graphique de la distribution des sursauts gamma en fonction de leur distance.
Distribution des sursauts gamma en fonction de leur distance. Les étoiles représentent les sursauts détectés par SVOM. Les pentagones indiquent les quatre sursauts les plus lointains jamais détectés. La lumière de GRB 250314A a été émise alors que l’Univers n’avait que 730 millions d’années.
SVOM.eu ; fond ESA / Planck Collaboration
SVOM.eu ; fond ESA / Planck Collaboration

Au-delà des sursauts gamma

« Ces observations démontrent la capacité de SVOM à étudier non seulement les sursauts gamma, mais aussi d’autres évènements violents survenant notamment dans notre galaxie », commente Alexis Coleiro, chercheur au laboratoire APC et responsable du programme « Science observatoire » de SVOM, à savoir la science non liée aux sursauts gamma.

« Le ciel de haute énergie est une sorte de sapin de Noël, illustre Alexis Coleiro, avec une multitude de sources énergétiques qui clignotent en permanence. Celles-ci peuvent être des sursauts gamma, mais aussi d’autres phénomènes associés à des objets compacts, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Or, du fait de son large champ de vision, l’instrument ECLAIRs peut aussi voir ces autres sources. »

Au total, à la fin du mois de mars 2026, SVOM avait déjà mené à la publication de 4 articles concernant les sursauts gamma et de 4 relatifs à la science observatoire. Et plus de 40 autres devraient paraître dans les prochains mois. Ainsi que tout un numéro spécial de la revue scientifique Research in Astronomy and Astrophysics dédié à la mission et à ses premiers résultats scientifiques.

SVOM devrait durer encore au moins deux ans et pourrait être prolongée jusqu’à 10 ans de plus. Sa moisson ne fait donc que commencer !

Consultez aussi
Un satellite à l’affût des sursauts de l’Univers
Quand la science a la tête dans les étoiles (dossier)

Notes
  • 1. Pour « Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor (moniteur astronomique multi-bandes des objets variables basé dans l’espace) ».
  • 2. Lux, unité CNRS/Observatoire de Paris-PSL/Sorbonne Université.
  • 3. Unité CNRS/Université Paris-Cité.
  • 4. S. Le Stum, et al, « Detection of Oscillations in a Type I X-Ray Burst of 4U 0614+091 with SVOM/ECLAIRs », The Astrophysical Journal Letters, 2026 : https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae3174

Voir aussi

Univers
A square image with the Sun in the centre (yellow). Surrounding this central image is an image showing green glowing arcs and rays extending out from the Sun. Image ESA/Proba-3/ASPIICS & ESA/Proba-2/SWAP, A. Zhukov (ROB)
Vidéo
22/05/2026
De la couronne solaire aux exoplanètes
Illustration de la mission Ramsès qui partira en 2028 vers sa cible, l’astéroïde Apophis. © ESA-Science Office
Article
23/03/2026
L’Europe s’empare de la défense planétaire
Blog
09/02/2026
Diaporama - Étude de l’effet d’une tension de grille sur la...
La sphère interne de Juno en construction, et on voit des ouvriers au travail
Article
21/01/2026
Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme
Article
15/12/2025
Sciences : 11 livres à offrir
Astrophysique
Vue de nuit du télescope LST-1 sur fond de Voie lactée
Vidéo
28/11/2025
La danse des télescopes et des rayons gamma
Illustration de la fusion de deux trous noirs et les ondes gravitationnelles qui se propagent vers l’extérieur
Article
12/09/2025
Ondes gravitationnelles : 10 ans et pleines de promesses
champs magnétiques solaires. Image Nasa / GSFC / SDO
Article
02/09/2025
Couronne solaire : ses températures révèlent leur mystère
© Cyril Frésillon / CNRS Images
Article
10/03/2025
Kumiko Kotera, la reine des grandes antennes
Illustration Nasa / ESA L. Hustak (STScI)
Article
14/01/2025
Ces étoiles qui explosent sans disparaître
univers
La sphère interne de Juno en construction, et on voit des ouvriers au travail
Article
21/01/2026
Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme
Vue de nuit du télescope LST-1 sur fond de Voie lactée
Vidéo
28/11/2025
La danse des télescopes et des rayons gamma
Illustration de la fusion de deux trous noirs et les ondes gravitationnelles qui se propagent vers l’extérieur
Article
12/09/2025
Ondes gravitationnelles : 10 ans et pleines de promesses
Une petite fille malgache regarde dans un télescope l’image du Soleil
Article
22/10/2025
D’une astronomie populaire à l’astrophysique
Article
14/05/2025
Carnets de science #18 : L’océan, cet inconnu

Auteur

Kheira Bettayeb

Journaliste scientifique freelance depuis dix ans, Kheira Bettayeb est spécialiste des domaines suivants : médecine, biologie, neurosciences, zoologie, astronomie, physique et nouvelles technologies. Elle travaille notamment pour la presse magazine nationale.

En savoir plus sur l'auteur

Mots-clés

univers Cosmologie Astrophysique sursauts gamma GRB hautes énergies étoiles galaxies primitives Science Satellite