Stations marines : la science les pieds dans l’eau

Créées au XIXe siècle par des savants naturalistes désireux d’observer les organismes marins dans leur environnement, les stations marines jouent aujourd’hui un rôle majeur dans la compréhension et la mesure du changement climatique. A partir des exemples de Concarneau, Roscoff, Banyuls-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer, cette vidéo réalisée par Grand Labo retrace l’histoire de la création de ces stations et nous fait découvrir quelques-unes des recherches qui y sont menées.