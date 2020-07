Des dromadaires aux pieds d'argile

Il y a trois ans, une découverte exceptionnelle révélait des sculptures, en taille réelle, de dromadaires et d’équidés dans une région quasiment inexplorée du nord de l’Arabie saoudite. Sont-elles liées au savoir-faire vieux de 2000 ans des populations nabatéennes ? Selon les dernières recherches de terrain, ce qui est désormais appelé le Camel Site serait en réalité bien plus ancien... Dans ce diaporama, on vous emmène explorer le site avec les scientifiques partis en mission à l'automne 2019.