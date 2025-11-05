Monde : des citoyens plus altruistes qu’on le croit

Pour la première fois, des scientifiques mesurent l’avis des citoyens sur les politiques de redistribution mondiale des richesses et de lutte contre le dérèglement climatique. Ces mesures reçoivent un soutien quasi général et massif, mais plus important en Europe qu’aux États-Unis.

Si les gouvernements adoptaient des mesures pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique, auraient-ils le soutien de la population ? « Les désaccords internationaux sur le partage des charges étant généralement considérés comme des obstacles à une coopération mondiale sur ces objectifs, peu d’études en sciences sociales se sont intéressées à l’avis des citoyens sur ces sujets, explique Adrien Fabre, chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement . Pourtant, dans une première série d’enquêtes réalisées en 2021 auprès de plus de 40 000 personnes dans 20 pays, nous avons constaté un soutien massif (82 % dans les pays à hauts revenus) à une taxe mondiale sur les millionnaires qui financerait les pays à bas revenus. »

« Nous avons d’abord demandé aux membres de ce panel leur avis sur certaines actions politiques, décrites en détail afin qu’elles soient bien comprises », précise Adrien Fabre. Les personnes devaient se prononcer sur plusieurs mesures. Parmi celles-ci :

– « un système international d’échange de quotas d’émission , dans lequel les pays qui émettent plus que leur part nationale paieraient une contribution aux pays qui émettent moins que leur part » ;

– « une taxe sur tous les millionnaires à travers le monde pour financer les pays à faible revenu qui respectent les normes internationales en matière d’action climatique, cette taxe étant utilisée pour financer les infrastructures et les services publics tels que les accès à l’eau potable, aux soins de santé et à l’éducation » ;

– « une assemblée démocratique mondiale, dont le rôle serait de rédiger des traités internationaux contre le changement climatique, sachant que chaque adulte dans le monde disposerait d’une voix pour élire les membres de l’assemblée ».

Pour une meilleure redistribution entre pays

Pour vérifier la sincérité de ce soutien à la redistribution mondiale et en comprendre les motivations, Adrien Fabre et son équipe ont mené des enquêtes complémentaires auprès de 8 000 personnes aux États-Unis et dans quatre pays européens (France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni). Les résultats viennent d’être publiés . La représentativité des personnes interrogées était assurée par des critères comme le sexe, le revenu, l’âge, le diplôme et le degré d’urbanisation.

Cette nouvelle enquête confirme le soutien à davantage de redistribution internationale. Par exemple, quand on leur demande comment allouer les recettes d’une taxe mondiale sur les millionnaires entre les pays, le répondant médian préfère allouer 30 % aux pays à bas revenus contre 70 % aux pays qui collectent les recettes afin d’y financer l’éducation et la santé.

D’autres données de l’enquête confirment que la plupart des personnes sont prêtes à agir contre le dérèglement climatique et sur la pauvreté dans le monde. Par exemple, plus de 60 % des répondants souhaitent augmenter l’aide au développement aux pays du Sud, que ce soit pour compenser les dégâts causés par le réchauffement climatique, pour les aider à s’adapter au changement, ou pour financer les énergies renouvelables.

Un soutien dans les pays riches malgré le coût des mesures

Les auteurs ont également décrit un « Plan mondial pour le climat », consistant en un prix mondial du carbone finançant un transfert de 30 € par mois pour chaque personne sur la Terre, réduisant ainsi l’extrême pauvreté . Ils ont expliqué aux répondants que les hausses de dépenses (dues à la hausse des prix des combustibles fossiles) ne seraient que partiellement compensées par ce transfert monétaire, et les ont informés du coût pour la personne moyenne de leur pays (par exemple, une perte de 10 € par mois en France et de 85 $ par mois aux États-Unis). Même en comprenant bien les coûts que cette mesure implique, 54 % des Américains et 76 % des Européens la soutiennent.

Seules deux mesures ne suscitent que peu d’enthousiasme : l’« annulation de la dette publique des pays à faible revenu » et le « plafonnement du patrimoine », cette dernière politique recueillant un soutien majoritaire (hors réponses « sans opinion ») en Europe, mais pas aux États-Unis.

Il peut certes exister un fossé entre les déclarations de bonnes intentions et ce que les individus sont réellement prêts à faire pour sauver la planète ou éradiquer la pauvreté. « Mais, explique Adrien Fabre, différentes méthodes que nous avons combinées permettent d’évaluer la sincérité de ce soutien : par exemple, une expérience de liste (qui permet de détecter si les gens cachent leur attitude par un effet de norme sociale), une pétition transmise au gouvernement (pour que les répondants sentent que leur réponse peut avoir une influence réelle) ou encore les analyses conjointes. »

Dans ce dernier cas, les chercheurs proposent deux programmes politiques au sein desquels ils dissimulent les mesures qu’ils souhaitent tester, afin que les répondants ne sachent pas quel item les intéresse plus particulièrement. Les chercheurs observent ensuite l’effet de la présence ou de l’absence d’une de ces mesures sur l’adhésion à ces programmes. D’une façon générale, toutes les méthodes suggèrent que le soutien est quasiment ou totalement sincère.

Les mesures de redistribution favorisent le soutien à un programme

Avec la méthode des analyses conjointes, les chercheurs ont même découvert que proposer des politiques de redistribution mondiale dans un programme peut augmenter la préférence pour celui-ci. Par exemple, ils ont présenté à deux groupes des programmes hypothétiques progressistes et conservateurs. Or ces programmes ne diffèrent que par la présence du Plan mondial pour le climat, qui figure dans le programme progressiste et est absent du programme conservateur. Résultat, un candidat progressiste soutenant le Plan mondial pour le climat ne perdrait significativement de voix dans aucun pays, et pourrait même gagner 11 % d’intentions de vote en France.

Impossible de lister ici les réponses des citoyens des différents pays aux nombreuses propositions testées. Mais cette étude montre qu’il est possible, par un sondage neutre (69 % des répondants le considèrent non biaisé politiquement), de cerner les attentes sur ces sujets sensibles et, peut-être, d’aider à la décision.

On découvre ainsi qu’à la question « À quel(s) niveau(x) pensez-vous que les politiques publiques de lutte contre le changement climatique doivent être mises en place ? », 85 % des personnes interrogées choisissent le niveau mondial, l’échelle locale étant la moins soutenue.

Des propositions de l’Union africaine, de l'Inde, du Brésil…

À la fin de l’enquête, il a été demandé aux répondants d’attribuer 100 points à des politiques sélectionnées au hasard, avec la consigne d’attribuer d’autant plus de points à une politique que le répondant la soutient. Dans chaque pays, le Plan mondial pour le climat se classe au milieu ou au-dessus des autres politiques, avec un nombre moyen de points allant de 15,4 aux États-Unis à 22,9 en Allemagne. Et l’impôt mondial sur les millionnaires se classe dans les cinq mesures les plus appréciées dans chaque pays.

« Ces dernières années, diverses solutions innovantes pour financer le développement durable ont été proposées au niveau international », souligne Adrien Fabre. L’Union africaine a appelé à un régime mondial de taxation du carbone, et l’Inde, à un financement accru de l’action climatique par les pays développés. Au G20, le Brésil a proposé une taxation coordonnée des milliardaires pour financer des programmes de lutte contre la pauvreté. Comment dès lors expliquer la rareté des politiques mondiales dans le débat public ? « Les décideurs, concluent les auteurs de l’étude, ignorent sans doute ces valeurs universalistes partagées par leurs concitoyens. »

