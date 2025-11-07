Donner du sens à la science
Haut de page Nos blogs
Vous êtes ici
Accueil / Points de vue / Emballement polaire et lente construction du savoir

Emballement polaire et lente construction du savoir

Dossier
Paru le 07.11.2025
Climat : le défi du siècle
Voir le dossier
Article
La joie des organisateurs de la cop 21 le 12 décembre 2015
Dix ans après, un accord de Paris aux résultats mitigés
Article
Océan et climat : un équilibre fragile
Article
Deux femmes se tiennent sur les restes d’une maison détruite par l’érosion en bordure du fleuve Padma, Bangladesh
Monde : des citoyens plus altruistes qu’on le croit
Article
Le nuage, pièce méconnue du puzzle climatique
Article
Climat : l’implacable état des lieux du Giec
Article
« L’origine humaine du réchauffement fait officiellement consensus depuis au moins 15 ans »
Article
Climat : « C'est aussi à l'échelle des villes que la transition va se jouer »
Diaporama
gros plan sur des pousses de chêne
Les arbres du futur
Article
Un chercheur effectue des prélèvements à Helgoland (Allemagne) dans le cadre d'une étude sur l'effet d'une augmentation de l'alcalinité océanique sur le plancton de la mer du Nord.
Réchauffement : peut-on réduire le CO2 océanique ?
Vidéo
Puits de carbone, une chance pour le climat
Article
Le réchauffement climatique en France s’annonce pire que prévu
Article
Climat : alerte sur les sites archéologiques
Vidéo
Forêts, au cœur d’un refuge climatique
Article
Climatosceptiques : sur Twitter, enquête sur les mercenaires de l’intox
Article
« Il y a encore aujourd’hui un déni de la gravité des enjeux climatiques »
Article
Comment savoir si un épisode extrême est dû au dérèglement climatique ?
Vidéo
Comment lutter contre les îlots de chaleur ?
Vidéo
Image Arnav Kainthola/Pexels.com extraite de la vidéo © CNRS - 2025
Mégafeux, la forêt des Landes pour comprendre
Vidéo
[Table ronde] La recherche au service de l’action climatique
Article
À la rescousse de nos ressources en eau
Article
Climat : des réponses locales aux changements globaux
Article
« Il existe des options pour réduire les émissions de GES dans tous les secteurs »
Article
Avec le projet ACROSS : Make our air great again
Article
Des villes plus vertueuses pour le climat
Article
Nouveau rapport du Giec sur le climat : « la situation s’est significativement aggravée »
Article
La mécanique de la banquise
Article
« Le changement climatique nous touche déjà de plein fouet »
Article
Le réchauffement s’emballe-t-il ?
Article
Comprendre les îlots de chaleur urbains
Article
Valérie Masson-Delmotte : « Nous devons mieux anticiper les risques sévères »
Article
Biodiversité et climat : même combat
Point de vue
Le sol, cet inconnu qu’on piétine…
Blog
Comment le fer influence la pompe à carbone de l’océan
Audio
Avec le changement climatique, quel avenir pour nos ressources en eau?
Article
Ne l'appelez plus jamais Gulf Stream
Article
La science en pôle position
Article
À Pau, les scientifiques veulent accélérer la transition écologique
Article
Les steppes d'Asie centrale menacées par la désertification
Article
Mistrals, un souffle pour la recherche en Méditerranée
Blog
Au Canada, mission réduction d’émissions
Article
Prélèvement d'une carotte de glace au cours d'une expédition entre Vostok et Mirny en 1985
Comment la carotte a révolutionné la climatologie
Article
Make our planet great again : ces chercheurs qui ont choisi la France
Article
Pour la planète, l’indispensable réduction des inégalités
Article
La science au chevet de l’environnement
Article
De l’expertise scientifique à l’action politique
Article
Un nouveau souffle pour le vent
Article
Extrémité sud-est du glacier Apusiajik sur l'île Kulusuk (Groenland).
«Il faut respecter de toute urgence l'Accord de Paris»
Article
Climat, les citoyens aux manettes
Article
Valérie Masson-Delmotte, une voix pour le climat
Article
Climat : le demi-degré qui changerait tout
Article
Coquillages, les sentinelles des océans
Diaporama
Mémoires de glace
Article
Enrichir les sols en carbone pour lutter contre le changement climatique
Article
Réchauffement: comment s'y adapter ?
Article
Montée des eaux et inondations en Inde
Jean Jouzel: «les gouvernements sont au pied du mur»
Point de vue
Climat : quand la justice s'en mêle
Article
COP 21
Climat: l'heure de vérité
Article
COP 22
Climat : le temps des solutions ?
Article
Inuits du Groenland
« Les peuples de l’Arctique tiennent à leur héritage »
Article
Quand la Terre était une boule de neige
Diaporama
Climat: ce que nous apprennent les forêts
Point de vue
Océan Pacifique, Polynésie française
COP 21: on a oublié d’inviter l’océan !
Article
Enquête sur l’éruption qui a marqué le Moyen Âge
Article
Chercher l’histoire du climat amazonien au fond de l’océan
Article
Claude Lorius, le film de sa vie
Diaporama
Changements de climat sur le Mont-Blanc
Point de vue
centrale à charbon en Allemagne.
Gros temps sur le climat
Article
Session de travail du Giec à Stockholm en 2013
Le Giec en quatre questions
Article
Résultat de la fonte du pergélisol, les mares de thermokarst (ici sous la neige) seraient plusieurs millions en Arctique
Pergélisol, le piège climatique
Article
« La lutte contre le réchauffement n’est pas une punition »
Article
El Niño 1997-1998
El Niño, l’enfant terrible du climat est de retour
Article
Carottage de glace en Antarctique
Dans les coulisses de la recherche en climatologie
Vidéo
Visuel extrait du film « Et pour quelques degrés de plus »
Vignobles et climat : pour quelques degrés de plus
Article
Négociations climatiques, Giec, Doha 2012
Comment les scientifiques ont bâti le 5e rapport du Giec
Article
L’archipel des Maldives pourrait disparaître sous la montée des eaux océaniques.
Changement climatique : évidences et incertitudes
Vidéo
Visuel extrait du film « Métatron, modèles naturels »
Métatron : le changement climatique grandeur nature
Article
Le changement climatique, mauvais pour la santé ?
Article
Le méthane en augmentation dans l'atmosphère
Audio
En Provence, un labo au sommet des arbres
Diaporama
Une année en Antarctique
Article
Dette climatique dans les forêts françaises
Les forêts à la traîne du réchauffement
Diaporama
Un glacier antarctique sous surveillance
Article
Les glaces du Mont-Blanc à l'abri en Antarctique
Article
Sortie en canot en baie du Haha © Sébastien Kuchly, BicWin2024, Laboratoire PMMH, CNRS
Fragile banquise
Article
La science en pôle position
Article
Les pôles au centre de l’échiquier mondial
Diaporama
© Erwan Amice / LEMAR / CNRS Images
Banquise : comment briser la glace (avec un batteur)
Article
Au Svalbard, une expédition pour sauver la mémoire des glaciers
Vidéo
Au cœur des dépressions arctiques
Vidéo
L'Antarctique, laboratoire de glace
Article
La mécanique de la banquise
Vidéo
paysage arctique avec mouettes sur mini iceberg
En Arctique, les mouettes victimes de la pollution
Article
Prélèvement d'une carotte de glace au cours d'une expédition entre Vostok et Mirny en 1985
Comment la carotte a révolutionné la climatologie
Article
Patrice Godon, le "MacGyver" de l'Antarctique
Article
Coquillages, les sentinelles des océans
Article
La renaissance des grandes expéditions scientifiques
Article
Chasseurs de météorites en Antarctique
Diaporama
Mémoires de glace
Diaporama
Enquête en eaux froides
Diaporama
Icebergs, la face cachée des géants des glaces
Article
Les glaces du Mont-Blanc à l'abri en Antarctique
Article
Inuits du Groenland
« Les peuples de l’Arctique tiennent à leur héritage »
Diaporama
Une année en Antarctique
Article
Claude Lorius
Claude Lorius, une vie sur la glace
Diaporama
Un glacier antarctique sous surveillance
Article
Résultat de la fonte du pergélisol, les mares de thermokarst (ici sous la neige) seraient plusieurs millions en Arctique
Pergélisol, le piège climatique
Article
Il fait parler la glace
Article
Claude Lorius distingué aux États-Unis
Vous êtes ici
Accueil / Points de vue / Emballement polaire et lente construction du savoir
Point de vue
-A +A
Vivant
Terre
Science polaire

Emballement polaire et lente construction du savoir

26.01.2026, par
Gaël Durand
Aux pôles, le climat s’emballe de façon vertigineuse, influant sur le niveau de la mer, les courants océaniques et atmosphériques. Malgré l’urgence de la situation, seul le temps long permet de saisir les changements en cours sous les hautes latitudes polaires, affirme le glaciologue Gaël Durand.

L’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que la moyenne planétaire. Ce phénomène, connu sous le nom d’« amplification arctique», s’explique notamment par la disparition progressive de la banquise, dont la surface fond chaque été un peu plus.

La glace de mer arctique a ainsi perdu près de 10 % de sa superficie par décennie à la fin de l’été depuis la fin des années 1970. Cette diminution accélère les échanges de chaleur entre l’atmosphère et l’océan, modifie les régimes de circulation atmosphérique, perturbe la biodiversité, affecte les sociétés qui vivent dans ces régions.

La banquise se morcèle dans l’archipel du Svalbard, en Norvège. La glace de mer arctique estivale a perdu près de 10 % de sa superficie par décennie depuis la fin des années 1970.
La banquise se morcèle dans l’archipel du Svalbard, en Norvège. La glace de mer arctique estivale a perdu près de 10 % de sa superficie par décennie depuis la fin des années 1970.
Erwan AMICE/CNRS Images
Erwan AMICE/CNRS Images

Dans le même temps, le pergélisol, ce sol gelé en permanence, commence à se dégrader. En se réchauffant, il libère du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane, deux puissants gaz à effet de serre. Ce processus enclenche un cercle vicieux climatique – une rétroaction positive qui alimente encore le réchauffement global.

Enfin, les calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique perdent depuis trois décennies davantage de masse. Ces glaciers continentaux fondent à un rythme qui s’accélère, contribuant directement à la montée du niveau des mers. Les projections climatiques ne posent plus la question de savoir si l’élévation du niveau marin atteindra un jour 2 mètres, mais quand…

Distinguer une simple fluctuation d’une inflexion durable

Pourtant, pour saisir ces dynamiques accélérées, la science a besoin de temps. Les « événements particuliers » (une fonte exceptionnelle, des records de températures, etc.) ne suffisent pas pour comprendre et anticiper les tendances profondes qui gouvernent le climat polaire.

Une année anormalement chaude ou une fonte extraordinaire peuvent relever de la variabilité naturelle.

En effet, le climat, par essence, se mesure sur le temps long. Une année anormalement chaude ou une fonte extraordinaire peuvent relever de la variabilité naturelle. Sans séries longues de données, multidécennales, voire séculaires, il serait impossible de distinguer une simple fluctuation d’une inflexion durable. C’est à cette condition que l’on peut identifier les tendances systémiques et comprendre les changements à venir, qui, comme l’élévation du niveau des mers, s’étaleront eux aussi sur plusieurs siècles.

Les calottes polaires illustrent particulièrement cette complexité. Elles réagissent aussi bien à des perturbations quasi instantanées (comme le démantèlement soudain d’une plateforme de glace) qu’à des processus s’inscrivant sur des échelles de temps multimillénaires (comme le rebond isostatique1).

Lors de la dernière glaciation, dans des régions comme la Scandinavie, où les glaciers pouvaient atteindre plusieurs kilomètres d’épaisseur, la croûte terrestre s’est enfoncée dans le manteau sous le poids de la couche de glace. Aujourd’hui, alors que la glace a disparu, le sol continue d’y remonter progressivement, de près de 1 cm par an. Anticiper le devenir des calottes demeure délicat, tant les mécanismes en jeu interagissent sur des durées que notre courte fenêtre d’observation, de quelques décennies tout au plus, peine à embrasser.

C’est la durée qui fait la force des observations

Observer les pôles, anticiper leur évolution, est une entreprise de longue haleine, rendue complexe par les conditions extrêmes qui règnent dans ces régions. La logistique y est lourde, coûteuse et soumise aux aléas des saisons. Il faut parfois plusieurs années de préparation pour organiser une mission, acheminer le matériel, former les équipes.

La plateforme de glace qui s’étend dans l’océan à partir du glacier Camdan, dans la péninsule Antarctique occidentale, s’est effondrée entre 2017 (à gauche) et 2023 (à droite), révèlent les données satellitaires.
La plateforme de glace qui s’étend dans l’océan à partir du glacier Camdan, dans la péninsule Antarctique occidentale, s’est effondrée entre 2017 (à gauche) et 2023 (à droite), révèlent les données satellitaires.
ESA - contains modified Copernicus Sentinel data (2023) - CC BY-SA 3.0 IGO
ESA - contains modified Copernicus Sentinel data (2023) - CC BY-SA 3.0 IGO

Au-delà du terrain, la surveillance passe par l’espace. Depuis plusieurs décennies, une succession de missions satellitaires (comme Grace-Fo2 ou CryoSat3) permet de mesurer l’évolution de la masse des glaces, du niveau de la mer, ou encore de l’épaisseur de la banquise. Mais, là encore, c’est la durée qui fait la force de ces observations. Ce n’est qu’en comparant les mesures de plusieurs générations de satellites que l’on parvient à dessiner une trajectoire globale fiable.

Les modèles climatiques sont le fruit d’un patient développement étalé sur plusieurs décennies.

Les modèles climatiques constituent un autre pilier indispensable. Ils permettent de simuler le futur des pôles et leur influence sur le climat mondial. Mais ces modèles eux-mêmes sont le fruit d’un patient développement étalé sur plusieurs décennies. Ils ont besoin d’être nourris de données longues pour être calibrés et vérifiés.

Leur amélioration passe aussi par des études dédiées, qui permettent de mieux comprendre les processus clés et les facteurs identifiés comme limitants. Chaque nouveau modèle constitue une étape supplémentaire dans un travail collectif et cumulatif, enrichi au fil du temps. Là encore, la connaissance progresse pas à pas, au rythme lent mais sûr des avancées scientifiques.

La science polaire, une œuvre collective et intergénérationnelle

Le temps long, enfin, n’est pas seulement une affaire de nature ou de technique. Il est aussi humain et intellectuel. La science polaire est fondamentalement une œuvre collective, inscrite dans la durée et la coopération internationale. Chaque génération de scientifiques hérite d’un savoir, de méthodes, d’outils développés par les précédentes, et s’efforce de les enrichir.

La science polaire est fondamentalement une œuvre collective et internationale. En témoigne ce raid logistique à la station franco-italienne Concordia, située sur l’inlandsis antarctique, durant la saison 2012-2013.
La science polaire est fondamentalement une œuvre collective et internationale. En témoigne ce raid logistique à la station franco-italienne Concordia, située sur l’inlandsis antarctique, durant la saison 2012-2013.
Bruno JOURDAIN/CNRS Images
Bruno JOURDAIN/CNRS Images

La science polaire est une entreprise éminemment fondée sur la collaboration internationale, rendue indispensable par l’immensité et par la dispersion des territoires.

C’est aussi une entreprise éminemment fondée sur la collaboration internationale, rendue indispensable par l’immensité et par la dispersion des territoires polaires. Aucune nation, seule, ne peut observer, étudier et comprendre des espaces si vastes et si hostiles sans une coordination logistique et scientifique à l’échelle globale.

La reconstruction de l’histoire de notre climat en est un exemple. Elle s’est écrite grâce à des figures pionnières comme Claude Lorius, qui, dans les années 1980, collaborant avec Américains et Soviétiques au cœur de la guerre froide, révéla l’existence d’une relation directe entre la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et la température moyenne de la planète sur plusieurs centaines de milliers d’années.

Repousser les limites temporelles de notre connaissance

Cet héritage a permis de concevoir les projets récents, comme le programme européen Beyond Epica4, qui, début 2025, a extrait une carotte de glace qui permettra de reconstruire au moins 1,2 million d’années de notre histoire climatique – repoussant encore les limites temporelles de notre connaissance.

En décembre 2024, le projet de recherche Beyond Epica, auquel le CNRS participe aux côtés de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (Ipev), a extrait une carotte de glace antarctique longue de 2,8 km. Grâce à celle-ci, les scientifiques pourront reconstruire au moins 1,2 million d’années de notre histoire climatique.
En décembre 2024, le projet de recherche Beyond Epica, auquel le CNRS participe aux côtés de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (Ipev), a extrait une carotte de glace antarctique longue de 2,8 km. Grâce à celle-ci, les scientifiques pourront reconstruire au moins 1,2 million d’années de notre histoire climatique.
Beyond EPICA Project
Beyond EPICA Project

Mais cette transmission ne va pas de soi. Elle repose sur la formation de nouvelles générations de scientifiques, sur la création de communautés de recherche pérennes et sur une coopération internationale durable, essentielle dans un domaine où aucune nation ne peut travailler seule.

L’Antarctique est protégé par le Traité de 1959, qui en fait un continent réservé à la science et à la paix.

L’Antarctique, protégé par le Traité de 1959 qui en fait un continent réservé à la science et à la paix, est un symbole fort de cette coopération internationale et intergénérationnelle. Chérissons-la et protégeons-la !

En science polaire, comme dans toute discipline scientifique, les découvertes majeures s’ancrent dans un socle de connaissances accumulées lentement. Chaque avancée est conditionnée par la solidité des données disponibles, la fiabilité des méthodes, la rigueur des protocoles.

L’incertitude, une invitation à la lucidité, pas à l’inaction

Il est donc indispensable de résister aux sirènes de l’immédiateté et de l’innovation prétendument transformante – à l’image de certaines solutions de géo-ingénierie, qui promettent des réponses rapides aux dérèglements climatiques tout en soulevant de lourds risques d’effets secondaires incontrôlés et d’injustices environnementales.

Dans un domaine où les enjeux climatiques sont systémiques et s’étendent sur des siècles, seule une vision à long terme, alliée à la patience et à la persévérance, peut garantir une connaissance fiable et les moyens d’une adaptation éclairée à un monde en transformation permanente. C’est pourquoi il est important que la recherche continue à financer également des projets de long terme, nécessaires à l’observation scientifique au long cours.

Et si des incertitudes subsistent – et subsisteront toujours – quant à notre capacité à anticiper l’évolution de notre environnement, elles ne sauraient être un prétexte à l’inaction, mais bien une invitation à agir avec lucidité, responsabilité et discernement.

Consultez aussi
Comment briser la glace (avec un batteur)
La mécanique de la banquise
Le nuage, pièce méconnue du puzzle climatique

Notes
  • 1. Ou rebond postglaciaire : lorsque les calottes se retirent, après une période glaciaire, les masses terrestres qui se trouvaient comprimées en dessous se relèvent.
  • 2. Grace-FO mesure les variations du champ de gravité terrestre, permettant de détecter les pertes de masse des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, et de quantifier leur contribution à l’élévation du niveau des mers.
  • 3. Dédié à l’étude de la cryosphère, CryoSat utilise un radar altimétrique pour mesurer l’épaisseur de la glace de mer et la topographie des calottes polaires, afin de suivre leur évolution dans le temps avec une grande précision.
  • 4. Voir www.beyondepica.eu/en/

Mots-clés

climat changement climatique glaces Arctique pôles Climatologie Banquise Antarctique modèles climatiques Mer océans
© Coll. Personnelle
Gaël Durand
Glaciologue

Gaël Durand est glaciologue, directeur de recherche CNRS à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE, unité CNRS/Inrae/IRD/Université...

Voir la page de l'auteur